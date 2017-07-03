7/3重要財經新聞一覽

2017-07-03 09:25

自由時報財經︰資源導向競爭力產業 改善所得分配

台經院副院長邱俊榮表示，過去幾年最富五％與最窮五％所得差距突破百倍，且勞動報酬占ＧＤＰ比重下降，顯示國內所得分配還在惡化中；民進黨給外界的印象是很重視分配問題，蔡政府把「分配」喊得這麼大聲，外界難免會檢驗，這對蔡政府是很大的考驗，但國內產業結構不改變，薪資水準很難提升，所得分配問題就難以改善。

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蘋果日報財經︰二女之爭落幕 吳東進退讓 吳欣盈卸董事職

新光金「兩個女人的戰爭」可望落幕！新光吳家大公主吳欣盈過去頻頻砲轟新光金總經理李紀珠，今年一度傳出洪姓大股東挑戰新光金董座吳東進經營權，雙方雖最終和解，但「新誠投資」法人代表一直懸而未定。據透露，近期確定由二公主、新光金副總吳欣儒取代大公主出任，外界關注是否影響連4屆擔任董事的吳欣盈後續接班計劃。

工商時報財經︰國家級投資基金 邀台積電入股

據了解，國家級投資公司將邀國內指標企業入股並參與創投基金，台積電是鎖定對象之一。今（3）日將召開董事籌備會議，研商募資策略及公司名稱，5位董事已到位陣容堅強。其中生技領域邀請旅美生技大老楊育民出任，法務方面邀請併購律師黃日燦助陣。

中國時報財經︰直營店來了 Apple卻來不了

蘋果（Apple）在台首家直營店7月1日開幕，但原本要同日一起進入台灣的蘋果保固服務（AppleCare+），卻因有違反保險法的疑慮，金管會將正式回函蘋果，暫時不宜引進此項服務到台灣，以免觸犯刑責。

經濟日報財經︰鴻海擬結盟旺宏 搶東芝晶片

鴻海集團搶東芝半導體拚逆轉，擬結盟半導體大廠旺宏電子，掌握快閃記憶體核心專利，在東芝半導體關鍵售股案掌握有利談判籌碼，甚至不排除透過結盟旺宏，對東芝半導體發動專利戰。

星島日報財經︰債券通今正式開車 資本市場開放大踏步

債券通「北向通」今天正式開車！人民銀行、香港金管局昨聯合公告，為促進香港與內地債券市場共同發展，決定批准中國外匯交易中心暨全國銀行間同業拆借中心、中央國債登記結算公司、銀行間市場清算公司，以及香港交易及結算公司、香港債務工具中央結算系統（以下統稱兩地基礎設施機構），在香港與內地開通債券通「北向通」，並於今日上線試運行。