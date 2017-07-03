台積電填息好戲只演一天 本週看聯發科表演

2017-07-03 08:04

〔記者卓怡君／台北報導〕台積電（2330）填息好戲只演一天，首日強勢填息逾七成，無奈碰到美國科技股又出現暴跌，拖累台積電跟著快速壓回，股價跌破月線支撐，並陷入貼息窘境，本週IC設計龍頭聯發科（2454）接棒除息，在費城半導體指數連兩日破季線利空罩頂下，台灣電子股本週壓力仍不小。

台積電填息之路碰上美國科技股重挫攪局，走得相對辛苦，連帶為台股今年除權息行情投下變數，針對近期台股表現，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近日除息行情表現雖出現不如預期走勢，但應為市場呈現居高思危的正常表現，漲多之後的籌碼面整理實屬平常，多方走勢未見改變。國際股市面臨獲利調節壓力呈現回檔走勢，亦有可能壓抑近期台股表現。

廖哲宏建議，具有成長性的個股可參與除息，其餘應從技術面與籌碼面來考量是否買在除息前，另外可持續關注外資動向，以及填息表現，對於市場氛圍的影響。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，美國科技股今年以來漲勢領先，市場出現評價過高疑慮，使得科技股湧現獲利回吐賣壓，台股的電子股佔比亦高，受到美國科技股走跌影響，近日亦出現漲多回跌情況，不過，近期美國科技股的走跌，以波段漲多後的技術性回檔視之，下半年有年度重頭大戲蘋果新品的上市，蘋果新品將帶動新運用與新商機，且在返校需求與耶誕銷售旺季加持下，預期科技產業輪動仍將持續。