6月出口可望「連九紅」 再攀雙位數正成長

2017-07-02 19:24

［記者吳佳蓉／台北報導］財政部本周五將公布6月進出口統計，部長許虞哲先前透露，從前三周數字來看，樂觀看待全月出口表現；學者也認為，受基期偏低，電子產品訂單能見度穩定成長等因素支撐，6月可望達陣「連九紅」，且年增率再攀雙位數正成長。

許虞哲上周出席公開活動時表示，6月至23日止，出口與去年同期相較，呈現雙位數成長，預估全月表現也應可有相當水準。以去年6月出口值228.6億美元換算，今年6月若有雙位數成長，出口值至少會在251.5億美元以上。

元大寶華策略分析師顏承暉表示，5月出口年增率雖然放緩至8.4％，但主要與工作天數較少有關；觀察對主要市場出口，仍全數正成長，進口電子零組件也創歷史新高，加上反映訂單能見度的五月製造業採購經理人指數（PMI）及外銷訂單指數表現不差。因此仍看好6月出口，年增率可望上攻至13％。

台經院副院長邱俊榮則認為，去年端午假期落在6月，上班天數較少，且基期偏低，對今年出口有利，加上外銷訂單持續穩定成長，6月出口雙位數成長機率很高，惟預估年增率僅會比10％多一點。

不過，他提醒，隨外在競爭激烈，電子產品雖仍出貨穩定，但未探高，加上進入新、舊產品交界期及去年基期走高，七月得留意，出口表現恐明顯下滑。同時，雖然今年以來，主要出口貨品大多呈現成長態勢，但觀察貨品結構，依然過度集中於對市場反應敏感的電子產品，應持續強化產業轉型，打破出口對單一產品的過度依賴。

回顧五月進出口表現，出口255.2億美元，進口220.7億美元，年增8.4％及10.2％。累積前5月出口1219.3億美元，進口1049億美元，年增12.5％及19.4％。

財政部統計處先前預測，6月工作天數較去年同期多出兩天，加上基期偏低，出口年增率可望達一成以上；但是否能上衝至12％，以達主計總處預測目標，變數仍多，關鍵將在蘋果等高階手機新品的拉貨效應是否顯現。