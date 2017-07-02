7/2重要財經新聞一覽

2017-07-02 09:37

自由時報財經︰香港移交20年 經濟希望幻滅

香港主權移交中國廿年後，經濟更緊密和中國（濃厚殖民色彩的用語則是「內地」）綁在一起，兩地在金融、電信、旅遊、房地產、基礎建設等許多產業上的依存度高；不過，這個七四○萬人口的城市，由叱吒一時「東方明珠」轉為「富人天堂」，房價高漲、青年人發展受限、貧富差距創四十六年最高。擁抱中國的代價，香港年輕人向法國《解放報》表達了他們的心聲：「回歸廿年，希望已成泡影」。

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蘋果日報財經︰導線架鹹魚翻身 缺貨喊漲

受惠於車用、工業用以及變頻家電等需求帶動，半導體導線架產業鹹魚大翻身，除了導線架用的銅材料大缺貨之外，導線架廠更醞釀啟動漲價，這是10多年首見，隨著技術的演進，現在的半導體導線架不但可以做到輕薄短小，加上車用、工業用等新市場浮現，成為導線架的新藍海，順德（2351）、界霖（5285）、長華科技（6548）以及封裝廠超豐（2441）等同步受惠，未來成長潛力看俏。

工商時報財經︰13檔迎Q3旺季 電力強

走出「五窮六絕」魔咒，7月起科技股將迎來傳統旺季，投資專家點將蘋概、AI人工智慧、DRAM、網通等4大族群，表現更為突出。隨著出貨力道轉強，第3季營運將出現顯著成長，並從中篩選出台積電、創意、群聯、智邦等13檔相關概念股，具業績題材撐腰，上攻力道可期。

星島日報財經︰邀經貿辦敲鐘賀回歸 紐交所看好港前景

為慶祝香港回歸20周年，駐紐約香港經濟貿易辦事處處長柏嘉禮（Steve Barclay）上周五美國股市收市之時出席紐約證券交易所收市儀式並負責敲鐘，為今年上半年華爾街金融市場劃上句號。紐交所上市科副總裁Chris Taylor指出，20年前很多人都對香港前途抱有悲觀看法，但今日的香港仍然是繁榮商業中心，而且擁有自由。他相信若有人又預期未來20年香港不會再成功或保持繁榮，他擔保這些看法一定會落空。