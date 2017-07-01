東芝記憶體若刻意排他 郭台銘： 鴻海再過半年就不買了

2017-07-01 23:09

〔記者楊芙宜／台北報導〕鴻海集團董事長郭台銘今（1）日接受《日本經濟新聞》獨家專訪，表達迄今仍希望收購東芝記憶體的意願；不過，他警告，若整個競標過程拖延耗時，且繼續刻意把鴻海排除在外，他再過半年就打算撤出，因為屆時東芝半導體技術就會落後於其他業者。

郭董向《日經》表示，他正要對東芝提供援助，「但如果他們一直把我排除在外，6個月後我就沒有意願收購（東芝記憶體事業）了，因為屆時東芝的技術將落後其他業者。」

東芝是蘋果iPhone手機記憶體晶片的供應商，在儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市占僅次於南韓三星電子，為全球第二大。

《日經》指出，在東芝記憶體競標案中，鴻海開價最高，出價逾2兆日圓。不過，先前多家外電報導，日本官方擔憂鴻海和中國官方過從甚密，東芝的先進記憶體技術可能外流，一直不願讓鴻海拿下東芝記憶體。

東芝記憶體出售案目前陷於膠著狀態，雖已過了東芝本身訂下的談判期限，東芝公司和優先議約的日美韓聯盟尚未敲定協議。

東芝日前表示，要花時間才能和日美韓聯盟達成共識，由於該團隊由許多成員組成。主導該聯盟的官民基金日本產業革新機構（INCJ）會長志賀俊之表示，檢視所有文件需要時間，還無法確定何時會簽約收購東芝記憶體。

另外，東芝記憶體的合作夥伴美國威騰電子（WD）也向加州法院提出禁制令申請，主張東芝在未經威騰同意下，沒有權利處分雙方共同經營的事業。威騰旗下晟碟（SanDisk）和東芝共同經營日本三重縣四日市的記憶體工廠，持股一半。