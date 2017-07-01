大福彩、大福獎摃龜 今彩539頭獎開出1注！

2017-07-01 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（7月1日）開獎的第106000052期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第106000156期今彩539頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由彰化縣彰化市南瑤里南平街62號1樓的「春億彩券行」開出。

第106000052期大福彩中獎號碼為：「02、04、15、16、17、31、33，特別號19」，頭獎摃龜；貳獎2注獲得，每注可得25萬元；參獎共64注獲得，每注可得4000元；肆獎共1175注獲得，每注可得400元；普獎共8585注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎1注獲得，可得10萬元。

第106000156期今彩539中獎號碼為「07、08、15、21、25」，頭獎1注獲得，可得800萬元；貳獎共227注獲得，每注可得2萬元；參獎共6815注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬960注獲得，每注可獲得50元。

第106000156期39樂合彩中獎號碼為「07、08、15、21、25」，四合共11注中獎，每注可得21萬2500元；三合共274注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9194注中獎，每注可得1125元。

第106000156期3星彩中獎號碼為「770」，正彩共22注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000156期4星彩中獎號碼為「3747」，正彩共8注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」