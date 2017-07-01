又見大戶 六和集團宗姓大股東砸近1.5億買天母豪宅

2017-07-01 14:18

〔記者徐義平／台北報導〕豪宅買氣齊步走！從去年第4季至今，多位大戶接續出手買億元豪宅的情形似乎沒有停歇，根據內政部實價網最新揭露資訊，3月時天母億級豪宅「木蘭居-B座」13樓，由信實恩典開發砸下近1.49億元買進，拆算每坪單價破百萬，進一步查詢該法人背景，原來與六和集團大股東宗姓家族有關。

根據《住展》雜誌市調資訊，該案為2014年北市豪宅預售案，基地面積約526坪，處磺溪第一排，擁河景，為地上15層、地下2層，規劃一層一戶，計有14戶，一戶坪數140~145坪，每坪開價130萬元。

對照內政部實價網最新揭露資訊，3月，13樓以總價1億4888萬元，坪數約162.19坪（包括2個車位、坪數約21.78坪），扣除車位坪數與車位總價620萬元，拆算每坪單價約101.62萬元。對照該豪宅歷次實價揭露紀錄共有5筆，以1樓單價最高，2015年1月揭露，每坪約126.94萬元，其餘分別為3~5樓實價，每坪單價約112.06~112.58萬元。

寬頻房訊指出，磺溪一帶綠樹林立，加上第一排有河景景觀，成為不少醫生或高資產族群指定購屋區域，因此該區多為高級住宅，此次高樓層13樓每坪單價與過往預售時的單價，每坪有著10萬餘元的價差。

提振買氣 豪宅價格放軟1~2成

《住展》雜誌企研室經理何世昌表示，今年台北市豪宅成交量雖仍不多，但已較前2年明顯好轉，關鍵是豪宅建案售價多已放軟1~2成，其次是悶了近2年的豪宅遞延性買盤回歸，主力客層是台商與本地企業主居多。

雖然豪宅成交訊息不斷傳出，看起來好像買氣還在，但其實這波成交都是「鐵杵磨成鏽花針」，大多數成交案賣方都與買方磨很久才能水到渠成，不像過去景氣好時，一看對眼就下手，現在豪宅想成交不只要價格夠甜、產品夠好，也要有足夠耐性，才能拚到成交。

東森房屋研究中心副理于靜芳表示，相比去年冷清，天母豪宅今年以來實價陸續有成交揭露，包括「華固天鑄」、「皇翔天母」、「木蘭居-B座」等，買主多是名人大戶，但多為預售交屋，也有因對天母環境情有獨鍾所置產，讓天母豪宅市場感覺稍有回溫，不過，其實整體北市豪宅近年降價已成趨勢，雖陸續有成交揭露，價格卻修正2~4成以上不等，能擠進200萬俱樂部已不容易，銷售中建案、餘屋也勢必有感讓利，才有可能吸引大戶買單。