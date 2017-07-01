美元走軟 美元指數創8個月新低

2017-07-01 09:13

〔記者張慧雯／台北報導〕美元近期走軟，而美元指數也連續多日呈現明顯的下跌走勢，且正式宣告跌破川普上任前美元指數上漲的低點水位，美元指數現貨價格跌破96，來到95.6，創8個月的新低，而元大美元指數反1創3月16日掛牌以來新高價，漲幅達5％。

今年以來美元指數下跌6.44％，歐元則上漲8.75％，從美國央行政策角度觀察，6月14日舉行的美國聯準會（FED）利率決策會議，如市場預期升息1碼，調升至1％到1.25％間，這是繼今年3月後，FED第二次升息，從市場上升息機率的分布觀察，下次升息落在12月的機率較大，今年估計升息3次。

元大投信美元指數正2基金經理人黃議玄表示，從美國經濟數據來觀察，2017年5月美國核心CPI月增0.1％，年增報率1.7％，創2015年5月以來最低，更低於過去10年平均水準1.8％，美國通膨的狀況並未明顯上漲，為美元指數帶來壓力；相對地，市場上對歐洲央行縮減QE的態度似乎有更高的期待，也明顯反應表現在歐元走勢上，帶動歐元大漲，今年以來歐元上漲了8.75％。

黃議玄建議，投資人可透過美元指數ETF的反向特性，如在美元指數的成分中，歐元是影響美元指數漲跌最大的貨幣之一，成分占57.6％，與美元指數有顯著的負相關，若看好歐元上漲，可以買美元指數反1作替代性的交易；如果有美元指數避險需求者，也可以買美元指數反1來做美元指數避險的工具。