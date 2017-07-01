欠稅大戶公告 黃任中家族欠稅50億蟬聯榜首

財政部今天公告欠稅大戶，個人欠稅大戶由已故股市聞人黃任中家族欠稅50億元蟬聯榜首；企業欠稅大戶以環亞大飯店欠稅24億元再度居冠。（記者鄭琪芳攝）

2017-07-01 08:52

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公告欠稅大戶，今年上榜的仍以老面孔居多，個人欠稅大戶由已故股市聞人黃任中家族欠稅50億元蟬聯榜首；企業欠稅大戶仍以環亞大飯店欠稅24億元居冠。

財政部賦稅署說明，各稅捐稽徵機關每年依規定公告個人欠稅1000萬元、企業欠稅5000萬元以上的欠稅大戶，今年共公告893件、金額929.89億元，與去年公告資料相較，件數及金額分別增加33件、50.59億元，相關公告內容將於各稅捐稽徵機關網站刊登6個月。

個人欠稅大戶中，黃任中之子黃若谷積欠遺產稅18.59億元最多，黃任中本人也欠稅18.59億元緊追在後，黃任中姊姊夏黃新平欠稅12.18億元排名第4，3人合計欠稅49.35億元，若再加計另一位姊姊黃燕平欠稅逾億元，合計黃任中家族欠稅逾50億元。

另外，高雄黃承志家族欠稅14.69億元排名第3；有「台灣蕈菌之父」之稱的林天財欠稅11.59億元排名第5；潛逃中國的經濟要犯陳由豪欠稅4.15億元排名12。

至於企業欠稅大戶，仍以環亞大飯店欠稅24.27億元居首；中部的松竹皇宮大酒店欠稅11.24億元居次、紅頂酒家欠稅10.5億排名第3、金鼎大舞廳欠稅8.52億元掛名第4；台北的漢陽全球商貿有限公司欠稅8.05億元排名第5。