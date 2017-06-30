大樂透摃龜 今彩539頭獎開出3注！

2017-06-30 22:43

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月30日）開獎的第106000056期大樂透，頭獎摃龜；第106000155期今彩539，共開出3注，每注可得獎金800萬元。分別由台北市大安區瑞安街208巷15號的「賀寶順彩券行」、台北市萬華區廣州街189號「召財利彩券行」、台北市內湖區內湖路二段405號「富億公益彩券店」開出。

第106000056期大樂透中獎號碼為：「08、12、22、30、32、36，特別號：06。」頭獎摃龜；貳獎1注獲得，每注可得995萬5938元；參獎共52注獲得，每注可得2萬2154元；肆獎共102注獲得，每注可得7529元；伍獎共1870注獲得，每注可得1129元；陸獎共2784注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬5136注獲得，每注可得400元；普獎共3萬1215注獲得，每注可得400元。

第106000056期49樂合彩中獎號碼為「08、12、22、30、32、36」，四合4注中獎，每注可得獎金20萬；三合共196注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3749注中獎，每注可得1250元。

第106000155期今彩539中獎號碼為「05、11、28、30、35」，頭獎3注獲得，每注可得800萬元；貳獎共292注獲得，每注可得2萬元；參獎共8166注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬3956注獲得，每注可獲得50元。

第106000155期39樂合彩中獎號碼為「05、11、28、30、35」，四合共14注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共409注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8921注中獎，每注可得1125元。

第106000155期3星彩中獎號碼為「742」，正彩共15注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000155期4星彩中獎號碼為「6498」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。