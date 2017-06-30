薪資停滯！ 日本薪水男家庭地位首度被太太超越

日本薪水男在家中地位下降。圖為2017東京食品展女性工作人員推廣產品的情景。（記者羅倩宜攝）

2017-06-30 18:52

〔記者羅倩宜／台北報導〕彭博新聞報導，日本薪水男在家中地位被太太超越，68%受訪子女表示尊敬媽媽，創下歷史新高，也是首度超越父親地位。主因是近年日本薪資停滯，父親扮演的「養家」角色，逐漸由踏入職場的母親來分擔，有別於以往日本女性多為專職家庭主婦的社會現象。

「Salaryman（薪水男）」過去在日本家庭中擁有崇高地位，近年有下滑趨勢。根據日本勞動省數據，過去20年，日本男性的平均薪資減少0.5%，所幸通縮造成的物價下滑，對家庭購買力衝擊不大，但仍多少衝擊日本薪水男的口袋深度及零用錢。反觀女性，更多主婦進入職場，20年來女性薪資成長了15%。

日本市調機構博報堂生活研究所的調查顯示，女性薪資增加，對家庭收入的貢獻度也提高，在家中地位自然提升。10年前博報堂針對日本子女進行調查時，尊敬母親的僅有54.8%，尊敬父親的有59.7%；今年最新調查，母親受子女尊重的比例高達68%，父親僅有62%，首度出現黃金交叉。

博報堂指出，日本的雙薪家庭愈來愈多，有別於以往女性婚後便專職擔任主婦的現象，這可能是改變家中兩性關係的主因。「母親不止在外工作，有自己的一片天，回到家還是照樣料理家務。子女近身觀察，感受特別深，因此對媽媽的尊敬度也提高。」

日本男性雖然也開始參與家務，但努力的空間還很大。根據日本勞動省數據，2015年平均82%的女性向公司申請育嬰假，但僅有55.9%的男性跟進。此外，日本新生銀行指出，日本家中經濟大權向來由媽媽掌管，近年因男性薪資停滯，太太發給先生的零用錢，也愈來愈少。