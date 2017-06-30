印度3年後電動車達700萬輛 黃志芳：台灣動作要快

2017-06-30 16:41

〔記者羅倩宜／台北報導〕政府力推新南向，外貿協會董事長黃志芳半年內3訪印度，他表示，印度汽機車市場潛力驚人，未來2年內是台商搶進的關鍵期。目前印度每年生產2千萬輛機車，不止供應國內，也銷往中東、非洲及南亞。另外印度力推Green India（綠色印度），2020年前油電及電動車數量將達6-7百萬輛，到了2030年將只准販售電動車。

黃志芳赴印度考察於上週返台，他表示，這是半年之內第3度前往，短短1週，造訪多家印度大型企業，包括年營收65億美元（台幣1950億元）的機車及電子業大廠 TVS集團、全印最大供應鏈解決方案提供商Redington、在印度發展有成的台商美達工業及萬邦鞋業，名列印度前5大集團並從事汽車房地產金融物流等多角化經營的Mahindra&Mahindra。

總理穆迪推出各項新政，包括數位印度（Digital India）、印度製造（Made in India）、統一稅制GST等，都讓外商前仆後繼。黃志芳說，綠色印度（Green India）包括太陽能、LED、電動車等，都是台灣強項，將全力攻入供應鏈。

「此行拜訪全球最大機車廠Hero MotorCorp，平均每秒生產一部機車，不止供應國內，也銷往中東、非洲及南亞各國。」黃志芳分析，Hero集團旗下的電動車部門主管，也是印度電動車協會主席Sohinder Gill，此次將印度政府的電動車政策規劃書與台灣分享，Hero並明確開出供應鏈需求，包括機器手臂、電池管理系統、燃料噴射系統、扣件等等，「這些都是台商的機會。」

黃志芳表示，印度的電動車政策，在2、3年後就要達到第一階段目標，即全國油電車及電動車數量達到6-7百萬輛，2030年將只准販售電動車。官方開出的要求是，電動機車售價不能比燃油機車高，約在1000美元左右，電力成本不能高於油價，因此包括充電基礎建設，都須佈建。黃志芳說，「台灣動作要快，現在就投入，否則2年後將來不及。」外貿協會近期將邀請Hero電動車部門來台，與國內供應鏈廠商媒合。