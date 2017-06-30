鈊象攜手東京電視台製作「機甲英雄」動畫 2108上映

2017-06-30 15:23

〔記者張慧雯／台北報導〕鈊象（3293）日前才宣布與澳洲博弈大廠解約，但旗下知名的兒童卡片遊戲機「機甲英雄」今（29）日宣佈與日本東京電視台啟動「機甲英雄」電視動畫製作計劃，預計在2018年冬季上映；鈊象電子商用遊戲機事業處總經理陳阿見表示，期待此項合作能賦予「機甲英雄」新的生命，以實現影遊連動的IP戰略。

「機甲英雄」是一款使用卡片來操縱機器人戰鬥的遊戲，內容講述人類對抗邪惡機器人的故事。自從2010年推出以來，有超過200架以上的機器人、逾1400種以上不同種類的卡片，在中國、台灣、泰國、新加坡、馬來西亞、印尼、義大利等國家鋪設機台超過2400台以上，卡片累績銷售更超過3000萬張以上，是第一款國人自行研發，在國際舞臺上發光發熱的兒童卡片遊戲機。

而東京電視台曾經成功打造「神奇寶貝」、「火影忍者」、「銀魂」、「新世紀福音戰士」等多部著名電視動畫，其動畫專業、全球的戰略佈局堪稱世界一流。

「機甲英雄」的鈊象電子動畫團隊特別禮聘網野哲郎負責世界觀與劇本設定，柳瀨敬之負責機械的設定，中山昇擔任動畫製作人。陳阿見表示，相信透過日本與台灣專業團隊的結合，必定能讓「機甲英雄」不再只是個遊戲，而是可以成為世界知名的IP。