台電也備戰指考 開設應變小組防跳電

2017-06-30 12:15

［記者林筑涵／台北報導］今年大學入學指考自明天起，一連3天在全台各地登場，除考生赴考場應戰之外，台電為避免發生跳電意外，也搬出對策全面備戰。台電表示，除指考前一週出動紅外線影像儀加強幫各系統「量體溫」，確保系統穩定外，也成立緊急應變小組待命。另外，台電補充，指考前兩日適逢週末，用電量較低，目前供電狀況還充裕，不過各單位已派員駐守，維持供電穩定。

台電預估，由於指考前兩日遇上週末，用電量不超過3150萬瓩，備轉容量率皆在10％以上，電力系統維持代表「供電充裕」的綠色燈號；而指考最後一天為週一上班日，用電量預估值增加到3520萬瓩，備轉容量率為6.08％，系統轉為「供電緊澀」的黃燈。

不過，由於前年指考曾發生過台電6部機組同時出包、「熱到罷工」，導致備轉容量率掉到2.5％以下，亮出「限電警戒」紅燈，差點上演缺電戲碼，影響考生權益。對此，台電強調，今年依循往例開設為期3天的「緊急應變小組」，由調度中心隨時監看電力系統變化，加上發電至配電等各負責單位派員進駐，確保電力系統穩定，同時因應各突發狀況。

值得注意的是，由於近日高溫難耐，台電電網各系統也可能「集體中暑」，因過熱導致跳機。台電表示，全台電廠、變電所等電力設備，除平常貼上「示溫帶貼紙」，由貼紙顏色變化得知溫度外，同時也以「手持式紅外線影像儀」隨時檢測機組狀態。其中，台電指出，考前一週各區處派員以手持紅外線儀針對全台逾300座高壓變電所及轄區考場輸電線路進行監測，確保系統不會「燒過頭」或遺漏任何異常反應。