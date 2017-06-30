外資匯出 新台幣早盤弱勢盤整

2017-06-30 11:06

〔記者盧冠誠／台北報導〕台灣股、匯市早盤表現同步疲弱，加權指數再度失守10400點關卡，新台幣匯率也受到外資匯出影響，貶破30.4元價位，呈現弱勢盤整格局。

截至上午11點，新台幣暫報31.414元兌1美元，較昨日收盤價30.37元貶值4.4分。

外匯交易員表示，外商銀行買匯力道再現，然而，由於今天是出口商月底、季底拋匯作帳最後一個交易日，外資匯出、出口商拋售美元兩股力道交互作用，也讓新台幣上午交易區間主要落在30.4元至30.43元，僅在3分左右狹幅波動。