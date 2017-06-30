裕民「裕揚輪」交船投入營運

2017-06-30 10:36

〔記者王憶紅／台北報導〕裕民（2606）子公司裕民航運（新加坡）私人有限公司，委託日本株式會社大島造船廠建造載重噸62,466公噸 Ultramax 散裝貨輪「裕揚輪」（M.V. “Asian Pride”） 今（30）日在日本大島造船廠舉行命名交船典禮。

「裕揚輪」是日本大島造船廠為裕民航運建造的第四艘 Ultramax 散裝船。交船典禮由裕民董事長徐旭東親自主持，並邀請亞東紀念醫院在美國的合作夥伴 -美國猶他大學前醫學院系主任 Vivian S. Lee 女士 （Dr. Prof. Vivian S. Lee, Ph.D., M.D., MBA, Former CEO of University of Utah Health Care, Dean of the University of Utah），擔任「裕揚輪」之命名人。

「裕揚輪」是環保新船系列之一，安裝多項新式節能設備，例如:船身採用節能線型設計、船殼使用超低阻力油漆、船艉安裝導流鰭和球型舵，並採用最新式ME型主機與最佳效率螺槳。能效指標（EEDI）二氧化碳排放值，遠低於國際海事組織（IMO） 設定之參考標準値32%，提早達成IMO所設定的2025年船舶能效指標，另外亦安裝了最新壓艙水處理系統，早於2017年9月生效的全球海洋壓艙水處理公約，超越環保標準，致力實踐綠色行動。

裕民指出，近幾年散裝航運市場情勢嚴峻，2016年波羅的海指數甚至出現歷史低點290點，整年平均673點亦是歷年最低。2017年初，不論是經濟數據或運費指數都出現了復甦的訊號，且從散裝船噸供給面來看，船舶成長率自2013年開始有逐年下降的趨勢，成長率從10%以上減緩至近兩年每年僅有2%的成長，對於未來景氣審慎樂觀。