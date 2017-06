裕民「裕揚輪」交船投入營運

2017-06-30 10:36

〔記者王憶紅/台北報導〕裕民(2606)子公司裕民航運(新加坡)私人有限公司,委託日本株式會社大島造船廠建造載重噸62,466公噸 Ultramax 散裝貨輪「裕揚輪」(M.V. “Asian Pride”) 今(30)日在日本大島造船廠舉行命名交船典禮。

「裕揚輪」是日本大島造船廠為裕民航運建造的第四艘 Ultramax 散裝船。交船典禮由裕民董事長徐旭東親自主持,並邀請亞東紀念醫院在美國的合作夥伴 -美國猶他大學前醫學院系主任 Vivian S. Lee 女士 (Dr. Prof. Vivian S. Lee, Ph.D., M.D., MBA, Former CEO of University of Utah Health Care, Dean of the University of Utah),擔任「裕揚輪」之命名人。

「裕揚輪」是環保新船系列之一,安裝多項新式節能設備,例如:船身採用節能線型設計、船殼使用超低阻力油漆、船艉安裝導流鰭和球型舵,並採用最新式ME型主機與最佳效率螺槳。能效指標(EEDI)二氧化碳排放值,遠低於國際海事組織(IMO) 設定之參考標準値32%,提早達成IMO所設定的2025年船舶能效指標,另外亦安裝了最新壓艙水處理系統,早於2017年9月生效的全球海洋壓艙水處理公約,超越環保標準,致力實踐綠色行動。

裕民指出,近幾年散裝航運市場情勢嚴峻,2016年波羅的海指數甚至出現歷史低點290點,整年平均673點亦是歷年最低。2017年初,不論是經濟數據或運費指數都出現了復甦的訊號,且從散裝船噸供給面來看,船舶成長率自2013年開始有逐年下降的趨勢,成長率從10%以上減緩至近兩年每年僅有2%的成長,對於未來景氣審慎樂觀。