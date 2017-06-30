欠稅大戶增33人 893件共欠稅930億

2017-06-30 10:27

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部表示，稅捐機關明天將公告欠稅大戶，根據初步彙整統計，今年欠稅大戶共893件、欠稅金額929.89億元，與2016年相較，件數及金額分別增加33件、50.59億元。

財政部說明，為有效防止重大欠稅並加強稅捐徵起，稅捐機關於每年7月1日公告個人累計欠稅逾1000萬元或營利事業累計欠稅逾5000萬元的案件，公告內容包括欠稅人姓名或名稱、稅目別、欠稅年度、欠稅或罰鍰金額（含滯納金、利息、滯報金、怠報金）及欠稅人地址等，刊登於各稅捐機關網站6個月。

財政部指出，7月1日各稅捐機關將依規定公告重大欠稅案件，根據初步彙整統計，擬公告件數893件、金額約929.89億元，與去年公告資料相較，件數及金額分別增加33件、50.59億元，詳細公告重大欠稅案件可於各稅捐機關網站查得。

財政部也強調，除了公告重大欠稅案件，稅捐機關也與法務部行政執行署所屬各分署加強聯繫及協調，積極查調納稅人可供執行財產送相關行政執行機關運用，對有繳納能力故意隱匿財產之欠稅人，也積極追查其動向，將欠稅人資料及行蹤送行政執行機關參考，並配合行政執行機關拘提、管收欠稅人。

財政部呼籲，欠稅人應儘速向欠稅案件管轄稅捐稽徵機關洽詢繳稅事宜，若發生財務困難，可向行政執行機關申請核准分期繳納稅款，如期繳納者，稅捐機關即不公告其欠稅資料。