法院認定「一致性行為」 三大紙廠聯合漲價罰鍰千萬

公平會首度引用「一致性行為」理論，獲法院認可，認定三造紙業者有合意聯合行為。圖為公平會。（資料照，記者廖千瑩攝）

2017-06-30 09:54

〔記者李靚慧／台北報導〕公平會今日指出，針對正隆、榮成及永豐餘3大工業用紙大廠，2010年因聯合調漲工紙價格遭罰1000萬元，所提起的訴願及行政訴訟，該會首度引用「一致性行為」理論，獲法院認可，認定三業者有合意聯合行為，判決公平會勝訴，是首度透過「間接證據」認定的聯合行為判決，極具指標意義。

國內三大工紙大廠正隆、榮成及永豐餘，在2009年11月至2010年3月間，陸續調漲工業用紙價格，被公平會認定違反行為時公平交易法第14條第1項本文規定，公平會於2010年5月5日處分共新台幣1000萬元的罰鍰，不過，三家業者不服，均提起訴願及行政訴訟，歷經7年的審判程序，最高行政法院終於在上月25日做出判決，認定3家業者確有聯合行為。

公平會指出，此一案件不論在行政處分階段或行政訴訟階段，對我國競爭法的執法均具深遠意義。公平交易法對聯合行為採實質認定方式，除以契約或協議達成合意外，尚包括事業間基於意思聯絡而達成一致性行為的情形，但因聯合行為合意的直接證據不易取得，公平會近年來援引國際間普遍肯認的「一致性行為」理論，即透過間接證據之採證與分析，可合理推論如非數事業採取聯合行為，否則無法合理解釋市場上一致性行為的現象時，即可推論這幾家業者間，有聯合行為合意存在。

公平會指出，在此件工業用紙聯合行為案件中，就是採用上述理論，透過「間接證據」推論事業間有聯合行為之合意，並獲國內司法體系嚴格審查後予以維持，最高行政法院判決中，也明確指出諸多聯合行為的判斷依據，對於日後實務運作深具重要參考價值。