6/30重要財經新聞一覽

2017-06-30 09:41

自由時報財經︰遠雄新北2案環評 皆許志堅任內通過

遠雄集團創辦人趙藤雄再涉土地工程弊案，昨遭檢廉單位搜索及約談，此次偵辦初步鎖定新北市土城海山煤礦舊址土地變更案，及新莊新亞電器土地變更案，兩案都與工業地變更為住宅區用地有關，且依規定都必須進行環評作業，均在新北市前副市長許志堅任內通過，有無公務員涉賄包庇等不法，檢廉擴大偵辦中。

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蘋果日報財經︰台企凱基卡友 逾3成利率15％

信用卡循環利率降到15%快2年，根據銀行公會最新統計，包括台企銀、凱基銀等2家銀行，有超過3成的持卡人，循環利率都適用15%的「天花板價」，其中台企銀更有半數的卡友，都被收取15%的最高循環利息價，佔比最高。

工商時報財經︰一例一休勞檢 5千家企業先查

《勞基法》新制7月即將進入檢查期，勞動部昨（29）日說明執行計畫。勞動部長林美珠指出，不分新舊法，持續強化專業輔導，同時也以「分級檢查」策略，針對屬於高工時、高違規的高風險行業、總計5,000家企業，以「輔導先行」方式進行勞動檢查。

中國時報財經︰郭台銘怒撕報 報業公會嚴正抗議

鴻海董事長郭台銘不滿《工商時報》在本月22日頭版刊登「競標東芝半導體，鴻海出局」，於22日中外記者會上撕毀《工商時報》頭版，台北市報業商業同業公會昨（29）日召開理監事聯席會議，會中提案通過，認為郭台銘此舉「事涉輕蔑新聞自由，本會無法接受，予以嚴正抗議」。

經濟日報財經︰月、季、半年線齊收 台股拚三線齊紅

台股站穩萬點已達27天，今（30）日收盤後將開啟下半年新章，目前已繳出今年來漲幅12%的佳績，今日月線、季線、半年線三線齊收，月線可望連七紅，繳出亮麗成績單。第一金投顧董事長陳奕光表示，按目前走勢研判，7月中旬半年線將扣抵萬點，台股要迎接萬點為常態的時代，並挑戰站上萬點最長的65天紀錄。

星島日報財經︰習訪港帶旺恒指 滙控獲唱好升6%

國家主席習近平訪港首天，市場憧憬中央送禮，加上滙控（005）獲大行唱好，「大笨象跳舞」股價升6%，成為升市火車頭，期指昨結算，恒指升281點，收報25965點。分析預期，半年結後7月份會陸續炒作公司業績，恒指短線看26500點。