工研院創舉 華人仿生皮膚可3D列印

2017-06-30 09:25

〔記者洪友芳／新竹報導〕仿生皮膚用印的也可以喔！工研院在2017生技展中，首創國內之先，發表可穩定生產的高品質人工表皮組織EPiTRI，且在院內研發的3D列印設備助陣下，這項先進的華人技術用列印的就可以產生。

工研院生醫所副組長陳婉昕表示，歐盟2013年通過禁用經動物測試的化妝品上市，台灣在2016年也跟進實施，以往業者都需由國外購入仿生皮組織，以進行新原料、配方的安全性測試評估，與華人皮膚特質不盡相符、且價格昂貴。

工研院首創國內之先，研發出可穩定生產的高品質人工表皮組織EPiTRI，陳婉昕指出，具正確的表皮組織多層分化型態，包含基底層、棘層、顆粒層及角質層，還有屏障功能與脂質組成，已通過跨國多實驗室的皮膚刺激性與腐蝕性測試驗證，並提供新配方安全性評估測試給研發單位及業者，目前已可試量產，良率大於85％，除可用於新藥與醫療設備相關檢測外，更可帶動化妝保養品整體產值。

這項先進的技術，只要用印的就可以產生，工研院雷射中心副組長賴豊文表示，工研院研發的3D列印設備，可以讓具活性生物組織列印變為可能，在4℃下即可印製高規格的仿生皮膚材料，一方面維持生物細胞活性，另一方面也可解決外界無法列印高黏度（<5000mps）生醫膠材問題，在溫控環境設計下，可於1秒內讓生物列印材料定型，且能滿足業界生醫用培養皿環境進行圓形、弓形及滴注等多樣化複合列印形式，成為真正的「Bio-printer」，未來可望成為醫療照護與生物組織列印的明日之星。

工研院在生技展中還展示13項創新科技，包括「非侵入性超音波溶脂」、「量測跌倒風險裝置」、「食物小管家、熱量10秒看透」等前瞻技術及服務，除將科技導入診斷檢測、醫療照護中，也加入以個人化精準醫療為中心的研發思維，打造全方位醫療照護服務，實現醫病雙贏願景。