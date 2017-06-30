亞洲矽谷投資熱 國銀融資金額超過1200億元

2017-06-30 08:19

〔記者陳梅英／台北報導〕「亞洲·矽谷」帶動民間投資熱潮，國發會副主委龔明鑫表示，截至今年4月底，本國銀行對5+2創新產業放款金額增加2143億元，其中「亞洲·矽谷」物聯網產業占比超過5成，放款金額更高達1200億元，已經遠遠超出當初設定目標，龔明鑫說，雖然尚未有具體投資統計數字，但一定比融資金額更高。

金管會去年9月30日推出「獎勵本國銀行辦理新創重點產業放款方案」，放款對象包括綠能科技、亞洲矽谷、生技醫藥、國防產業、智慧機械、新農業及循環經濟等7大新創重點產業，第一期實施期間為去年10月1日起至今年底，目標放款1800億元。

不過，根據金管會資料，本國銀行對5+2產業放款總額在去年9月底為44565億元，今年4月已達46708億元，半年時間增加了2143億元，龔明鑫更透露，其中有1200億元放款是給IOT物聯網產業，雖然也是產業趨勢使然，但也可看出民間對物聯網產業以及「亞洲·矽谷」計劃的反應熱絡。

國發會昨日舉行「亞洲·矽谷國內外媒體座談會」，龔明鑫率領亞洲·矽谷計劃執行中心五長，對外說明該計劃執行半年多來的績效，並透過國際媒體，向世界廣發邀請函，希望能延攬更多外國人來台投資與創業，引進國際大廠在台設立研發中心，達到連結未來、連結在地以及連結國際矽谷三大目標，龔明鑫非常有信心的說，只要在台灣待超過半個月，9成以上的外國人都會喜歡上台灣。