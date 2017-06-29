威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎開出3注！

2017-06-29 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月29日）開獎的第106000052期威力彩頭獎摃龜；第106000154期今彩539，頭獎共開出3注。分別由新北市板橋區莒光路3號（1樓）「一夜富彩券行」、台北市信義區虎林街42號「虎林神旺彩券行」、高雄市鳳山區文衡路138號1樓「運亨彩券行」開出。

第106000052期威力彩中獎號碼為：第1區「04、07、19、20、25、36」，第2區「08」，頭獎摃龜；貳獎2注獲得，可得231萬2607元；參獎共9注獲得，每注可得15萬元；肆獎共27注獲得，每注可得2萬元；伍獎共187注獲得，每注可得4000元；陸獎共1337注獲得，每注可得800元；柒獎共2587注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬15369注獲得，每注可得200元；玖獎共1萬8699注獲得，每注可得100元；普獎共3萬95609注獲得，每注可得100元。

第106000052期38樂合彩中獎號碼為「04、07、19、20、25、36」，五合摃龜；四合共3注中獎，每注可得6萬7500元；三合共64注中獎，每注可得5750元；二合共1504注中獎，每注可得750元。

第106000154期今彩539中獎號碼為「18、21、25、27、31」，頭獎共3注獲得，每注可得800萬元；貳獎共131注獲得，每注可得2萬元；參獎共5361注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬328注獲得，每注可得50元。

第106000154期39樂合彩中獎號碼為「18、21、25、27、31」，四合共3注獲得，每注可得21萬2500元；三合共214注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7447注中獎，每注可得1125元。

第106000154期3星彩中獎號碼為「335」，正彩共31注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000154期4星彩中獎號碼為「4318」，正彩共10注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」