德總理梅克爾：勿依賴中國、擬防中資併歐洲戰略產業

2017-06-29 22:12

〔記者楊芙宜／台北報導〕德國《經濟週刊》（Wirtschaftswoche）週四（29日）報導，德國總理梅克爾警告勿過度依賴中國，「歐洲必須致力捍衛本身影響力」，她正考慮如何防止中國投資歐盟「戰略性產業」。此發言顯示，防止中資收購歐高科技等敏感產業，梅克爾明顯站在和法國總統馬克宏相同的立場 。

梅克爾對《經濟週刊》表示，「歐洲必須努力捍衛本身影響力，尤其必須對中國採取一致立場」，須對中國發出同一種聲音；在北京眼中，歐洲不過就像是亞洲的一個半島，「顯然我們對事情的看法和他們不同」。

梅克爾說，中國和歐洲的經濟關聯性越來越高，但在戰略性產業和政府採購方面仍有爭議。

她以德國近來投資微晶片等半導體的製造為例，指「未來中國等國家若欲藉鉅額政府補貼執意併購，我們就必須作出反應」。

德考慮界定「戰略性展業」

梅克爾說，德國聯邦政府正在考慮，把一些產業定義為對歐洲具有「戰略重要性」。法國新總統馬克宏上週於歐盟領袖高峰會上極力主張，讓歐盟有更多權力 ，以管制歐洲戰略性產業的外國投資；梅克爾說，各國領袖很快將再次討論這個構想。

她指出，歐洲願意讓中國公司參與政府合約競標，但也希望歐洲企業能打進中國政府的採購案。

梅克爾對德國企業在中國的業務經營越來越受限、中國對經濟疲弱的歐盟成員國（如希臘等）施以政治壓力，種種現象表達擔憂，「相互依賴程度擴大，權力對比關係也不斷在改變」。