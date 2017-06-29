維護主導權 王道銀擬砸11.3億元增持華票股權

2017-06-29 21:23

〔記者李靚慧／台北報導〕已經營華票（2820）超過10年的王道銀行（2897），始終將「王道銀併華票」作為長程目標，但日前卻出現持股已逾1成的第二大股東，為了不喪失對華票的主導權，王道銀今日董事會決議，在不超過新台幣11.3億元的範圍內，自集中市場買進華票股權，該案將在主管機關核准後辦理。

王道銀行目前持有華票股權28.37%，是單一最大股東，但寶佳機構卻逐步買進華票，且持股已逾1成，對於持續推動合併華票的王道銀，出現了極大的威脅。

王道銀指出，今日董事會的決議，只是在市場上出現第二大股東時，希望藉由增加持股，維持對華票的主導權，畢竟王道銀行自台工銀時代，就開始經營華票，至今已10多年，不希望華票的現況立刻被改變，也不希望經營了十多年的成果，隨隨便便的被別人拿走。

王道銀指出，董事會通過的買進華票決議，是將向主管機關申請買進華票，總金額11.3億元，將自主管機關核准後開始辦理，至於會買多少，還須視市場狀況而定，但內部規劃，希望將王道銀對華票的持股，由目前的28.37%提高至3分之1以上，以維持對華票的主導權。

至於王道銀合併華票的規劃，王道銀行表示，目前還沒有明確的時程，曾持華票股權，不代表加速華票的合併。