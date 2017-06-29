銀行局副局長呂蕙容退休 由王立群升任

2017-06-29 21:05

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天發布人事命令，銀行局副局長呂蕙容將於下週一退休，轉任信託公會祕書長；她表示，在公務部門已經待了快30年，一直想到非公務部門去歷練，加上對信託商品很有興趣，因此，決定申請退休並獲准。

呂蕙容過去曾任財政部金融局科長、金管會銀行局科長、簡任稽核、銀行局金控組組長，在2014年8月晉升為副局長。

在1998-2000年間，呂蕙容參與我國信託法制之建立；2010年至2014擔任金控組組長期間，曾處理多件重大金融機構併購案，她並於2011年當選模範公務人員。

呂蕙容說，「其實這個的想法已經有好一段時間」，過去在銀行局也曾負責信託業務，剛好信託公會有這樣的機會，能轉換跑道、可以到民間去磨練，因此，依法必須辦理退休，她才能到非公務部門服務。

對此人事案，銀行局人員透露，「聽到呂副（呂蕙容）確定離開的訊息，大家都感到很不捨與難過」，不僅因為她人緣很好，尤其，她更是位很認真、負責的主管，例如之前發生幾起重大事件，都犧牲自己假日，跑來板橋金管會工作。

至於呂蕙容原有的銀行局副局長職缺，金管會也宣布，由銀行局組長王立群晉升。王立群曾任銀行局科長、專門委員、副組長、組長、國際業務處副處長等。