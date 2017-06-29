年代練台生、三立林崑海 再度標下「八五大樓」產權

以年代董座練台生、三立董座林崑海為主要成員的三禾資產，今日再度出手拿下高雄昔日地標「八五大樓」12~29樓部分產權標售案。（寬頻房訊提供）

2017-06-29 17:15

〔記者徐義平／台北報導〕以年代董座練台生、三立董座林崑海為主要成員的三禾資產今日再度出手拿下高雄昔日地標「八五大樓」12~29樓部分產權標售案。根據法拍業者表示，此標的流標超過半年、最終拍定價格為1億7331萬5000元，相較四拍底價僅加價200萬便拍得。

根據高雄地院公告，甫標脫的「八五大樓」部分產權為12~29樓的辦公室、小套房及美食攤位，債務人為建台水泥，該標的自去年11月，一拍底價3億3382萬5000元，不過，一直到三拍都乏人問津，直到四拍底價幾乎打對折，才由三禾資產加價200萬拍定。

根據寬頻房訊調查，該地標大樓總建坪約9萬7074坪，過去三禾資產曾以溢價近20%拿下85大樓百貨商場產權，今日再度出手取得產權，主要是坐落在12~29樓部分辦公室與小套房，計有36戶，部分套房由民宿業者承租當作日租套房，另有地下二樓的8個美食攤位以及地下三樓的26個車位，加上部分公設，合計建坪約1653.25坪。粗估三禾資產取得該地標產權比率約34.5%。

三禾資產擁八五大樓34.5%產權 躍升最大持有者

瑞普萊坊市場研究部副總監黃舒衛表示，八五大樓為台灣第二高大樓，除了中高樓層、37樓以上目前為君鴻國際酒店所有以外，中低樓層、賣場產權分散，未能達使用管理的最高效用，甚至地下層的過去百貨公司的美食街仍閒置中。實價登錄最高紀錄都落在2015年，高樓層每坪都站穩30萬，但今年以來離最高點有2成左右的修正。