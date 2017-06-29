真好玩明年送件轉上櫃 下半年業績樂觀

2017-06-29 16:04

〔記者張慧雯／台北報導〕興櫃真好玩（8491）在遊戲產品規劃及行銷策略成功下，今年首季營收達2.26億元，較前一季成長22.32%，第二季《紫青雙劍》上檔後立即蟬聯Google Play最賣座遊戲營收排行前五名數週，5月單月營收達1.27億元，創下歷史新高，真好玩董事長周玄昆指出，預計明年申請上櫃。

真好玩副總劉志成表示，日系冒險手遊《造物法則》已於6月8日於Android／iOS雙平台在台港澳同時上線，在台港澳推出即創下Google 排行竄升速度最快、推出三周即拿下Google Play下載前3名及AppStore遊戲榜第一的佳績；本款遊戲在中國市場也是相當受歡迎的產品；其在騰訊動漫網上線兩周，即創下獲得上升最快榜第一名，同時並連續獲得中國大陸地區付費榜第二、暢銷榜前30名的佳績。

周玄昆表示，真好玩除拓展既有熱門遊戲之人數及營收外，未來更規劃四大業績版圖。主力台港澳市場在暑假推出兩款知名影劇IP手遊，韓國市場則在第4季推出已在台灣有亮眼成績的產品《我們的甲子園》插旗，中國市場則推進知名IP《三國群英傳》；此外，還會再推出自研產品以及兩款休閒手遊產品的全球發行預計下半年度整體營收動能強勁值得期待，也希望明年能夠送件順利上櫃。