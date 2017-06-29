中企首例 華為將在日本設廠生產

2017-06-29 13:09

〔編譯王惠慧／綜合報導〕中國華為將在日本新建大型工廠，這是華為首次在日本設廠，也是中企首度赴日正式新設工廠；根據《日經新聞》報導，華為這次的投資金額推測為50億日圓左右，今後還還可能追加投資。

報導指出，華為將吸收日本的技術和人才，以擴大在日本和其他已開發國家的訂單。對比先前日本以外的企業到日本投資，主要都是為了收購或設立研發基地，現在赴日投資已經擴大到生産；華為在智慧型手機市場上，全球的市佔率排名第3，2016年度的銷售額約為8兆日圓。

《日經新聞》指出，中企在日本吸收人才和技術的趨勢正在擴大，長城汽車2016年1月在橫濱建立研發基地，中興通訊（ZTE）2016年也在東京建立了物聯網（IoT）的基地。美的集團（Midea）買下東芝白色家電事業，最近安全氣囊製造商高田聲請破產保護後，中國寧波均勝電子旗下美國汽車零件製造子公司KSS接手該公司營運。

華為在日本已經擁有研發基地，這次主要是在日本新建工廠進行生產，報導指出，過去認為日本的勞力成本偏高，但近來中國的勞力成本也不斷在上升，兩者之間的差距愈來愈小；華為計畫在日本工廠雇用生產管理的人才，希望結合中國低成本和大量生產的做法，使旗下產品更具競爭力。