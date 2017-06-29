新南向論壇》蕭新煌︰不用管中國打壓 做就對了

2017-06-29 12:18

〔記者王孟倫／台北報導〕巴拿馬與台灣斷交，外界認為中國藉由「一帶一路」造成影響，是否會影響到新南向？對此，總統府資政、中研院社會所特聘研究員蕭新煌表示，他做他們的（一帶一路），我做我自己的（新南向），不用在意中國怎麼想，「他不高興是他家的事」，把新南向政策做出成果最重要。

中經院舉辦「新南向政策︰商機與展望」國際研討會，邀請蕭新煌發表專題演說。

對於政府推動新南向，蕭新煌表示，啟動主要原因包括：第一、全球經貿整合的新局，第二、中國崛起的結構影響，像外交壓力、安全挑戰及紅色供應鏈衝擊，東南亞做為新的起點與台灣的亞洲戰略。

之後，在場與會人士提問，中國利用一帶一路，對台灣政治與經濟進行打壓，這對新南向會有怎樣的衝擊？

蕭新煌回應，台灣做台灣的，中國做他們自己的，兩邊並不會衝突，他認為，不需要把「非友好對象」對我們的欺壓，一直放在心上，講坦白，中國不壓我們、要壓誰？不要一天到晚擔心，更不需要太去在意。

對於一帶一路，蕭新煌指出，中國這項計畫是整個基礎建設，我們推動的新南向並不是、還包括教育文化交流。他舉例，中國官方曾說，「新南向就是經濟台獨」，同樣的，外界也有抨擊中國的一帶一路是「新的經濟帝國主義」，雙方應該不需要這樣說彼此。