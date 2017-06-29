Q2商辦價格由下跌轉盤整 租金收益率維持2.44％

2017-06-29 11:36

〔記者徐義平／台北報導〕根據商仲業者發布第2季商用不動產季報，本季北市商辦價格由下跌轉向盤整趨勢，不過，因房市悲觀氛圍轉淡，也促使屋主降價意願降低，但買方追價信心不足，導致成交速度減緩，本季北市商辦平均單價維持83.3萬元、平均租金收益率則約2.44%。

信義全球資產經理王維宏分析，今年第2季是平緩的一季，市場對價格的看法不似去年悲觀，在租金收入穩定且利率維持低檔狀況下，賣方降價意願降低、信心轉強，但買方也沒有信心加價，因此價格維持在平盤震盪，但成交速度變慢。

至於，商辦空置率方面，因今年缺乏新增供給，且部分舊辦公大樓拆除改建也減少可租用面積，因此今年以去化現有供給為主，空置率持續走低，隨著整體經濟溫和復甦，剛性自用需求仍有一定之交易量，而在價格修正幅度較大的區域，交易趨於熱絡。

從買賣交易來看，僅B級辦公售價略有下跌，從商圈來看，以南京4、5段跌幅較大，而站前、西門、敦南、復興南京商圈價格甚至出現回升，主要受到成交個案價格波動影響，並非整體趨勢所引導的上揚，其餘各商圈價格則微跌。

租賃市場方面，本季租金終止連漲，僅信義世貿商圈因頂級商辦帶動，促使每月每坪租金均價上漲至2901元。此外，內科廠辦市場，整體表現優於市中心商辦，每坪均價維持51萬元，但租金水準、收益率，空置率也持續下降。

連過去空置始終偏高的文德段，本季空置率都大降1.16%，尤其外圍的潭美段也陸續有去化的消息，使內科平均空置率降至4.76%，可預期內科空置率將維持向下的趨勢。