讓利風席捲新北 多數行政區新案近3年房價走跌

房市面臨盤整，讓利換買氣席捲整個新北市，也讓近3年新北市主要有新建案推出的行政區房價幾乎全面走跌，其中以板橋跌幅最深，3年跌掉近2成。（記者徐義平攝）

2017-06-29 11:10

〔記者徐義平／台北報導〕房市面臨盤整，讓利換買氣席捲整個新北市，也讓近3年新北市主要有新建案推出的行政區房價幾乎全面走跌，其中以板橋跌幅最深，3年跌掉近2成，跌幅第二深與第三深的分別為五股、土城，跌幅均在15％上下，其餘出現房價修正的行政區，近3年跌幅大約1成上下。

根據《住展》雜誌調查新北市主要有新建案推出的18個行政區房價表現，除林口、八里、樹林等3個行政區，近3年房價呈現上漲，其中林口上漲近1成，其餘均在2％內，其餘14個有新推建案的行政區，近3年房價均呈現走跌趨勢。

再將時間拉近到觀察近1年房價趨勢，房價呈現微揚的區域則有汐止、蘆洲、五股及八里等行政區，其餘仍呈現走跌趨勢，近1年房價走跌幅度較大前三名分別是泰山、中和、新莊等，跌幅各約6.3％、5.1％及5％。

《住展》雜誌企研室經理何世昌分析，近三年房價跌幅大的區域幾乎都是有感讓利建案密集的行政區，顯示在降價案帶頭之下，確實已對區域房價造成破壞力。至於，近一年價格跌幅大的區域，大多不是供給量大的區域，意味供給量大小與價格大幅脫勾。

近1年房價跌幅較深前三名 泰山、中和、新莊上榜

若以近三年來看，則新北市僅有林口、樹林與八里上漲幅最大，當中又以林口漲幅最大、約9.8％。其中林口近三年房價上揚的關鍵，在於當地業者普遍對機場捷運通車抱有極大期待，其次是前段（捷運A9站一帶）高價建案湧現，無論是大、中、小坪數建案，都出現4字頭以上的高成交價。

住展雜誌企研室經理何世昌解釋，不過在機場捷運通車後利多出盡，林口看屋者眾但成交卻有限、人氣旺但買氣冷，於是有建案開始打出極低價廣告戶、或調降成交底價來應對，顯示林口價格已經開始走軟。

林口利多出盡 近期房價走軟

何世昌進一步指出，新北市近期房價仍略顯疲弱，但也正因讓利普遍，成交狀況大幅好轉，讓利拚買氣的策略算是大獲成功。從近年市況來看，目前銷售最好的建案必須讓利2到3成，預期未來新北房價仍有修正空間，下半年買方還會有撿便宜的機會。