新南向論壇》吳志中︰台灣也是東南亞國家！

2017-06-29 10:47

〔記者王孟倫／台北報導〕中華經濟研究院今天舉行「新南向政策︰商機與展望」研討會。外交部次長吳志中表示，東協10國是台灣第2大貿易夥伴，高於美日、僅次於中國，他強調，「台灣本身也是東南亞國家，政府推動新南向，要讓雙方實質關係更具體化，使國人瞭解這個重要貿易夥伴」。

中經院這場新南向論壇，邀請多位專家學者與會，吳志中今天出席致詞表示，民進黨政府上台後，積極推動新南向，因為台灣經濟發展是基於與世界各國貿易，目前我國第1大貿易夥伴是中國，金額約有1100多億美元，第2名不是美國或日本，而是東協10國，金額近800億美元。

「我們跟東南亞已經形成重要的繁榮共同體！」吳志中直言，東協雖然是台灣重要貿易夥伴，但過去因為國家發展與教育關係，長期以來，國人普遍印象是美、日或歐洲等國才比較重要，這又使得我國對於東南亞的瞭解非常少。

吳志中舉例，在國際政治的研究領域，我們有許多的中國、美國、歐盟專家，對於近在咫尺，貿易占比這麼高的東南亞，相關區域研究專家卻是少之又少。

對於新南向，吳志中指出，台灣與東協國家的往來，即使是到現在，僅侷限在經貿關係往來，相對而言，對於東協國家的文化、制度等，台灣本身也是東南亞國家，政府推動新南向，要讓雙方實質關係更具體化、建制化，未來還有很大的發展空間。