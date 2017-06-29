指紋辨識技術新突破！螢幕、金屬、水下都能用

高通新一代指紋辨識晶片示意圖，可應用於玻璃、金屬及ＯＬＥＤ螢幕。（記者羅倩宜攝）

2017-06-29 10:39

〔記者羅倩宜／台北報導〕指紋辨識出現新突破! 目前手機的指紋辨識模組大多置於home鍵內；本週有晶片大廠發表最新技術，在手機螢幕上也能辨識指紋，今年十月就有測試版晶片，明年暑假可望用於新款手機。業界預料，如此一來，指紋辨識不再須要專屬home鍵，可讓出更多空間，手機體積將再縮小，更為輕薄。

美國晶片大廠高通（Qualcomm）本週發表新一代超音波指紋辨識技術。過去辨識晶片多用在玻璃模組下；這個最新晶片，能夠穿透厚度達800 µm的外蓋玻璃或厚度650 µm的鋁板，準確辨識指紋，大幅超越目前400 µm玻璃或金屬的限制。不僅如此，此一指紋辨識還能放在OLED螢幕下方，支援厚達1200μm。

財經網站富比士分析，這款晶片除了認證指紋，還能進行其他生物辨識，包括心跳及血流。換言之，未來若要確認使用者是否為手機主人，可進一步測得手指是否有脈搏，防偽度更高。

高通技術公司產品管理副總裁Seshu Madhavapeddy表示：「這個新技術能讓硬體的體積更輕薄，且認證的安全性更上層樓。相信全球手機OEM廠及電信商都能因此受惠，設計出更具特色的行動裝置。」

業界預料，在下一代蘋果iPhone或三星的高階機手機，很可能就看到這個新技術，但前提是高通與蘋果之間的訴訟必須先解決。