6/29重要財經新聞一覽

2017-06-29 09:46

自由時報財經︰違反內規？摩根投信董座石恬華遭撤職

在摩根投信任職15年、曾被譽為投信界最年輕董事長的摩根投信董事長石恬華，昨日下午驚傳離職，震撼投信圈。稍晚摩根投信宣布，石恬華職務由摩根資產管理香港區負責人及香港和中國基金負責人王大智接任，同時擔任摩根投信董事長及台灣區負責人。

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蘋果日報財經︰小英政府力挺 5+2產業 全年賺不到千億

中華徵信所調查顯示，雖然去（2016）年台灣經濟成長率回升，但5000大企業營收、獲利卻呈「兩退三弱」；而其中5000家中屬於蔡英文政府所推動的「5+2產業」，其稅後純益總額也持續下滑，跌破千億門檻到910億元，顯示即使是「5+2產業」，也未能擺脫隨國際景氣浮動的牽制。

工商時報財經︰閃辭 下月起退出決策！全聯總裁徐重仁 9月底退休

流通業教父、全聯總裁徐重仁真的要退休了！全聯昨（28）日證實，徐重仁將自7月1日起退出全聯經營團隊、9月底正式退休；較之徐重仁5年前自統一超退休結束長達35年的第一份工作，徐重仁在全聯的工作維持不到4年。儘管徐重仁已屆齡70歲，其在流通業的地位與未來去向仍備受矚目。

中國時報財經︰東芝反擊告威騰 求償330億

有關東芝出售旗下「東芝記憶體」（TMC）事宜，東芝原定昨日與「美日韓聯盟」簽約，因未能達成協議而不得不延後，但雙方仍將繼續協商，力圖敗部復活的鴻海仍然未能入列。東芝28日還向東京地方法院提訴，告威騰電子（WD）干預東芝出售TMC案違反《不公平競爭防止法》，並向WD求償1200億日圓（約台幣330億）。

經濟日報財經︰歐美不急緊縮 美股翻漲

聯準會（Fed）主席葉倫等官員雖對美國資產價格偏高發出警告，但不代表敲響美股多頭的警鐘，因Fed仍將漸進升息、並釋出大銀行資本部位更加強健等利多。同時，歐洲央行（ECB）暗示，短期不會縮減寬鬆規模，激勵道瓊工業指數漲逾百點。

星島日報財經︰細價股死貓彈後再瀉 互相沽售損手離場

細價股災後，昨日開市即現死貓彈，但之後仍要再大出血。前日多隻細價股狂插逾80%至90%後，斬倉盤尚未全數完成，唯有趁反彈出貨。昨日部分股份再瀉逾30%至50%，連環控股或互控的細價股，均出通告自爆沽售股份拆倉，中國集成（1027）慘遭狂沽，合共被沽售逾30億股股份。被證監會勒令停牌的隆成金融（1225），更將以往的倉底貨沽售，共14.79億股中國集成股份，平均每股1.69仙，賺1200萬元。