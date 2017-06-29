徐重仁因失言才退休？傳與董座漸行漸遠才是主因

據傳全聯總裁徐重仁與董事長林敏雄經營理念漸行漸遠，才是徐重仁離開全聯的主因。（資料照，記者王憶紅攝）

2017-06-29 08:55

〔即時新聞／綜合報導〕全聯福利中心昨宣布，總裁徐重仁因個人生涯規劃，將自7月1日起退出全聯經營決策體系，並於9月底正式退休。外界多認為，徐重仁退休與日前批評年輕人效應有關，但有報導指出，徐重仁與董事長林敏雄經營理念漸行漸遠，才是離開全聯的主因。

《經濟日報》報導，徐重仁與董事長林敏雄的經營理念漸行漸遠，早已醞釀退出全聯。徐重仁在2014年加入全聯時，喊出2017年要展店到1000家、2020年營收破2000億，不過截自去年才近900家，要達成目標難度並不低。對於千店目標看法時，徐重仁認為，「總是會達成，時間點不是這麼重要」，但董座林敏雄卻有急切感，表示「這是總裁提出的，我相信他說得到、做得到」。

徐重仁入主全聯後，引進日本超市的經營模式，逐步去除全聯的本土味，並大動作展開新型態二代店，但林敏雄卻認為，日本超市的經營型態不須打價格戰，不見得適合台灣比價競爭的市場，把成本會拉得太高，反而不利市場競爭。

全聯近年也在生鮮超市的布局相當多，光是建立生鮮物流中心與門市轉型都是重資本支出，讓毛利率下降，此舉也與林敏雄堅持低價的策略下相左，兩人的經營理念不同，才種下徐重仁離開全聯的局面。

徐重仁退休後，未來將由去年初聘任曾任統一超商營運長、85度C總經理的謝健南出任接任執行長。