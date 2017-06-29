「亞洲·矽谷」民間咨詢委員 23強咖入列…

「亞洲·矽谷」民間咨詢委員會名單出爐，林信義、林之晨擔任共同召集人 （記者陳梅英攝）

2017-06-29 07:58

〔記者陳梅英／台北報導〕為廣納民間對亞洲·矽谷計劃推動意見，行政院推動成立「亞洲·矽谷計劃民間咨詢委員會」，由國發會主委陳添枝擔任召集人，總統府資政林信義、台灣網路暨電子商務產業發展協會（TiEA）理事長林之晨擔任共同召集人，以及華碩董座施崇堂、聯發科董座蔡明介、中華電信董座鄭優、Flying V創辦人林弘全等21產業界、創新界等專家擔任咨詢委員，共23位咨詢委員，以強化亞洲·矽谷計劃與產業連結。

該民間咨詢委員會昨日召開第1次會議，共有16位咨詢委員出席，國發會副主委龔明鑫表示，未來亞洲·矽谷聚焦關鍵議題，包括人工智慧、自動駕駛、物聯網資安、行動生活、創新創業等。

咨詢委員會則在人才、法規以及跨領域合作上提出多項建議，包括應以產業需求面考量，全面檢視調整大學科系類別，加強培育產業所需人才等。並有諮詢委員提出台灣應善用敏捷彈性優勢，發展小而美、利基型的創新產業；此外，除了選送博士生赴美外，亦應思考選送具潛力高中、大學生出國交流學習等。

國發會表示，諮詢委員意見，後續將視議題性質與相關部會研商落實推動，並掌握執行進度。此外，國發會亦持續聆聽及蒐集各界政策建言，以期亞洲∙矽谷計畫的推動方向符合產業界所需。