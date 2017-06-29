徐重仁發感謝信 勉全聯員工做利他共好的事

以下是感謝信全文：

全聯福利中心明年即將邁入20年了，20歲，其實才剛成年，也還有一些做得不夠好的地方需要去改善。

當然，20歲開始，勢必也會進入成長轉型與世代交替的時期，相信我們的團隊也會競競業業繼續在每一個崗位打拼。

這個社會，本來就是由不同年齡和樣貌的人所組成，每個人在不同領域發揮自己的專長，社會才能順利運行。

全聯也一樣，這3年多來，在同仁的齊心努力下，我們有進步，也繳出了很好的成績單，這一點是大家一起完成的成果。

算一算我也到70了，雖然原本就有退休的打算，但是受董事長的慰留而暫時留任，在找到謝執行長來就任後，銜接傳承也已告一段落。

所以，我自7月1日起就會退出經營決策，並在9月底退休，此刻，我也要感謝所有同仁與主管，感激這群夥伴，也感謝林董事長，因為有他們，全聯才能來到今天。

但誠如我在書中說的：「即使是退休人士，只要不妄自菲薄，一樣可以善盡一己之力作利他共好的事，成為善循環中不可缺少的角色，也讓自己的人生更圓滿。」

當然，我也期許大家保有讓利的精神，持續朝1000店、2000億的方向前進，在良好的企業文化下，共同來散播喜悅的種子，一棒接著一棒，傳續善與美的循環，創造幸福的社會。

謝謝各位，大家加油。