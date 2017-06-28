美國經濟最大問題？ 巴菲特：有錢人太多了

巴菲特認為，美國經濟最大問題，是有錢人太多。（路透）

2017-06-28 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕「股神」巴菲特（Warren Buffett）昨天表示，當前美國最大的問題，就是像他這樣的有錢人「太多了」！

綜合外媒報導，身家超過750億美元的巴菲特表示，在1982年的《富比士》400大富豪排行榜，合計財富約為930億美元，但如今已增加2.4兆美元（約新台幣72兆），增幅達25倍。他強調，現今的富人從繁榮的經濟中取得過分極端的利益。

巴菲特提到，自從2009年3月以來，美國股市一直在上漲，美國經濟增幅約2%，這個成長是健康的，它有助提升美國人的生活質量，可為國內生產毛額（GDP）增加1.9萬美元，4個人的家庭則增加7.6萬美元，但事實上美國人生活條件卻是停滯的，美國經濟表現做的很好，但並非所有美國人都過得很好。

他舉例，1800年一個國家要仰賴80%的勞動力才能產出足夠的食物，但現在只需要不到3%，這顯示自動化和數位化的發展速度，遠比員工再培訓的速度來得更快，這可能是造成資源分配不均的主因。

他認為，這些因為技術落後而失業的員工，社會有責任擔負起照顧他們的責任，幫助他們接受培訓重返職場。另外，他也和微軟共同創辦人比爾蓋茲 （Bill Gates） 發起「捐贈誓言」 （Giving Pledge） 活動，與全球其他有錢人承諾，捐贈至少一半的財富。