最年輕投信女董座 摩根石恬華驚傳突遭撤換

〔即時新聞／綜合報導〕摩根投信董事長石恬華今天（28日）驚傳無預警遭撤換，確定將離職，震撼投信圈，董座將由王大智接任。外界傳出石恬華恐是「觸犯內規」，但摩根強調，並非違法台灣法令，只是摩根投信內規比其他投信公司更加嚴格。
摩根︰非違法台灣法令
綜合媒體報導，投信界對石恬華離職的消息議論紛紛，甚至傳出包括多名主管也一併離職。據了解，石恬華被查出內部申報資訊有問題，違反摩根投信規範，經調查後確定離職，但摩根投信未說明細節，只強調這次事件對投資人資金沒有影響。
石恬華在摩根投信任職超過15年，一路從襄理升任董事長，曾是投信界最年輕的女董座。摩根投信則拒絕評論石恬華的去職理由。
摩根投信今天宣佈，在公司服務多年的石恬華女士將卸任現有職務，即日起生效。石恬華女士於2002年加入台灣摩根資產管理，在過往15年擔任重要職位。我們祝願石恬華女士未來一切順利。 摩根投信同時宣佈，由王大智先生擔任摩根投信董事長及台灣區負責人。王大智先生在資產管理業經驗豐富，現負責摩根資產管理之香港業務，曾創下成功提升業務的佳績，對資產管理業具有透徹瞭解。 台灣對摩根資產管理具有重要戰略意義，摩根資產管理對深耕台灣業務更持有一貫長期承諾。在王大智先生的帶領下，摩根資產管理將繼續尋求進一步提升業務的各種機會。 王大智先生過往的成功管理經驗和實力，令他能充分勝任率領臺灣團隊的重任。王大智自2015年起擔任摩根資產管理香港區負責人以及香港和中國基金負責人，建立了穩固的團隊，加深公司的客戶關係，更創造出合作共融的企業文化，成功令業務不斷增長。
摩根投信聲明全文：
摩根投信今天宣佈，在公司服務多年的石恬華女士將卸任現有職務，即日起生效。石恬華女士於2002年加入台灣摩根資產管理，在過往15年擔任重要職位。我們祝願石恬華女士未來一切順利。
摩根投信同時宣佈，由王大智先生擔任摩根投信董事長及台灣區負責人。王大智先生在資產管理業經驗豐富，現負責摩根資產管理之香港業務，曾創下成功提升業務的佳績，對資產管理業具有透徹瞭解。
台灣對摩根資產管理具有重要戰略意義，摩根資產管理對深耕台灣業務更持有一貫長期承諾。在王大智先生的帶領下，摩根資產管理將繼續尋求進一步提升業務的各種機會。
王大智先生過往的成功管理經驗和實力，令他能充分勝任率領臺灣團隊的重任。王大智自2015年起擔任摩根資產管理香港區負責人以及香港和中國基金負責人，建立了穩固的團隊，加深公司的客戶關係，更創造出合作共融的企業文化，成功令業務不斷增長。