最年輕投信女董座 摩根石恬華驚傳突遭撤換

2017-06-28 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕摩根投信董事長石恬華今天（28日）驚傳無預警遭撤換，確定將離職，震撼投信圈，董座將由王大智接任。外界傳出石恬華恐是「觸犯內規」，但摩根強調，並非違法台灣法令，只是摩根投信內規比其他投信公司更加嚴格。

摩根︰非違法台灣法令

綜合媒體報導，投信界對石恬華離職的消息議論紛紛，甚至傳出包括多名主管也一併離職。據了解，石恬華被查出內部申報資訊有問題，違反摩根投信規範，經調查後確定離職，但摩根投信未說明細節，只強調這次事件對投資人資金沒有影響。

石恬華在摩根投信任職超過15年，一路從襄理升任董事長，曾是投信界最年輕的女董座。摩根投信則拒絕評論石恬華的去職理由。