非核家園凝聚民間意見 能源轉型白皮書啟動討論

2017-06-28 20:18

〔記者黃佩君／台北報導〕2025非核家園目標列入能源發展綱領，綱領要求訂定能源轉型白皮書，規劃未來能源發展目標、具體推動措施及政策工具，並提出執行報告、5年定期檢討。經濟部能源局今表示正式啟動白皮書民間參與措施，進行第一階段預備會議，於7、8月舉行4場分區會議，邀集民間產、學、NGO等參與。

行政院於今年4月24日核定「能源發展綱領」，為未來10年能源政策指導方向，並正式納入2025非核家園目標。為推動能源發展綱領，政府將訂定能源轉型白皮書，細部規劃未來能源發展目標、具體推動措施及政策工具，除每年提出執行報告，也會每5年定期檢討。

經濟部能源局昨表示，正式啟動能源轉型白皮書第一階段預備會議，邀請民間產、學、NGO及一般民眾進行參與。能源局表示，預備會議共分4場，在全台舉行，舉行時間分別為7月12日下午於高雄蓮潭會館、7月19日下午於花蓮國安郵局、7月26日下午於台中中科工商服務大樓、8月9日下午於台北集思台大會議中心。

能源局也表示，白皮書訂定共分三階段，第一階段預備會議希望讓民眾能共同參與能源轉型推動工作、方案的範疇界定討論，在會議中所蒐集意見將進行整理，而其中具創新性、重點推動及外界關切之項目，將納入後續討論白皮書之重點方案。

而第二階段將以共同協作為主，將成立不同領域之5大工作小組，包括能源治理、節能、電力、新及再生能源與綠能產業科技，並導入產、官、學、研與民間能量，針對第一階段重點方案共同協作產出其具體內容，並批次上網徵求意見，完成白皮書初稿。

擬定初稿後，將進行第三階段公民對話，辦理分眾及公民會議，以擴大公民對話尋求共識。能源局並強調，也同步開放無法參與會議民眾，可透過網路、Email、傳真提供意見。