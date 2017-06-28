Fed報告：中國經常帳盈餘被人為壓低

美國聯準會（Fed）指出，中國民眾透過假觀光，把資金帶往國外，這種做法已人為壓低中國的經常帳盈餘。過去1年，中國這種經由偽裝的資本外流，金額可能達1700億美元，占中國GDP的1.7%。圖為赴香港旅遊的中國觀光客。（法新社）

2017-06-28 18:39

〔記者盧永山／台北報導〕美國聯準會（Fed）發布研究報告指出，中國民眾透過假觀光，把資金帶往國外，這種做法已人為壓低中國的經常帳盈餘。這個發現可能使川普政府和批評者有新的理由批評中國，他們認為中國經常帳盈餘減少的速度低於官方呈現的數字。

Fed的報告發現，截至去年9月為止的過去1年，中國這種經由偽裝的資本外流，金額可能達1700億美元，占中國GDP的1.7%，這意味了中國真正的經常帳盈餘，可能遠高於官方公布的數字。

中國官方公布的經常帳盈餘在2007年觸頂，占GDP的9.9%，去年跌至1.7%。但Fed的報告預估，中國旅遊相關產品和服務的輸入小於官方呈報的數字。

在2014年前，中國民眾在旅遊方面的支出與其他國家類似收入水平的人一致，但Fed的報告指出，最近3年中國民重的旅遊支出「高的異常」。

2014年，中國人均旅遊支出占人均GDP比重與英國相當，英國的人均GDP為中國的7倍高。2015年，中國人均旅遊支出占人均GDP比重幾乎與丹麥相當，而丹麥的人均GDP為中國的10倍高。

中國旅遊支出的增幅，也遠超過旅遊人數的增幅，美國外交關係委員會資深研究員塞斯特（Brad Sester）去年率先發現這個不一致。從帳面上來看，中國每名觀光客的支出金額由2013年的1300美元增至去年的2600美元，旅遊支出暴增，剛好發生在中國經濟放緩，這類支出應該降低的時期。

Fed駐華府的資深新興市場經濟學家Anna Wong表示：「中國的旅遊支出在成長放緩和人民幣貶值時增加，這是不可能發生的情況，因此，這更可能是金融外流，而不是旅遊產品和服務的消費。」