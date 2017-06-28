助延攬國際人才 紡拓會與經濟部簽署合作意向書

2017-06-28 19:24

〔記者陳柔蓁／台北報導〕為協助紡織業者延攬海外人才，促進優秀國際人才進入紡織業，紡拓會今（28）日與經濟部投資業務處共同成立攬才聯盟，並由紡拓會董事長詹正田與投資業務處處長王劍平簽署合作意向書。

詹正田分析，台灣紡織產業面臨全球化的激烈競爭，也受到國內少子化、老年化、人才外流等因素的影響，使得紡織產業缺工、缺人才的窘境更加明顯。根據經濟部統計處的資料，紡織成衣產業受雇員工人數從2005年的16.4萬人，遞減到2016年的14.3萬人，專業人力非常不足。

延攬國際人才也有助於企業南向營運，據投審會統計，紡織業對外投資主要地區之一東南亞，越南和印尼為主要兩國。在國內產業專業人力不足情況下，台商的人力調度捉襟見肘，在跨國經營管理及專業人力招募與培育，更顯得急迫。

王劍平指出，臺灣對人才的吸納，將採多方位出擊，除原先歐、美、日之外，近期透過「新南向政策」推動，將新興的東協與印度市場擴大為臺灣內需市場的海外延伸，並將東南亞與印度人才一併吸收為臺灣的生力軍。

經濟部為讓海外專業人士瞭解台灣產業的國際競爭力，促使來台發展，建置Contact Taiwan網站平台，作為外國人士認識臺灣的前哨站，也讓國際看見臺灣產業發展的優勢。該網站除掌握國內產業職缺需求、海外人才供給外，也提供外國專業人士諮詢及結合實體專人專責的服務。

紡拓會表示，希望藉由本次與經濟部投資業務處合作意向書的簽署，推動人才延攬活動，協助紡織產業媒合僑外生，發掘與培植企業所需之人才，讓紡織產業在海內外得以永續發展。

紡拓會並籲請紡織相關公會向會員廠宣導投資業務處的這項全球攬才服務，邀請業者在該網站加入登錄國際專業人才職缺，運用多元攬才管道，補充與培育專業人力，成為紡織產業永續發展的生力軍。