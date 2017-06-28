三大法人賣超13億 外資賣超15億

2017-06-28 15:11
台股集中市場三大法人外資賣超、投信賣超、自營商買超，合計賣超新台幣13.45億元。（資料照，記者羅沛德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資賣超、投信賣超、自營商買超，合計賣超新台幣13.45億元。
外資今天賣超15.5億元，投信賣超6.22億元，自營商買超8.27億元。三大法人合計賣超13.45億元。
台股今天大跌121.51點，收在10390.55點，成交值新台幣1211.80億元。
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|2,061,095,360
|2,001,544,476
|59,550,884
|自營商（避險）
|5,722,409,280
|4,954,716,586
|767,692,694
|投信
|791,528,100
|1,413,519,296
|-621,991,196
|外資及陸資
|30,106,645,173
|31,657,176,225
|-1,550,531,052
|合計
|38,681,677,913
|40,026,956,583
|-1,345,278,670