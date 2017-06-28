三大法人賣超13億 外資賣超15億

台股集中市場三大法人外資賣超、投信賣超、自營商買超，合計賣超新台幣13.45億元。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-06-28 15:11

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資賣超、投信賣超、自營商買超，合計賣超新台幣13.45億元。

外資今天賣超15.5億元，投信賣超6.22億元，自營商買超8.27億元。三大法人合計賣超13.45億元。

台股今天大跌121.51點，收在10390.55點，成交值新台幣1211.80億元。

單位名稱買進金額賣出金額買賣差額
自營商（自行買賣） 2,061,095,360 2,001,544,476 59,550,884
自營商（避險） 5,722,409,280 4,954,716,586 767,692,694
投信 791,528,100 1,413,519,296 -621,991,196
外資及陸資 30,106,645,173 31,657,176,225 -1,550,531,052
合計 38,681,677,913 40,026,956,583 -1,345,278,670

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