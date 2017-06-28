宏達電Vive擴大參展2017MWC上海 大秀婚禮一條龍服務

HTC Vive在上海MWC的展區，共設有14個不同主題的內容體驗與硬體展示。（圖由宏達電提供）

2017-06-28 15:07

〔記者王憶紅／台北報導〕2017MWC（世界移動大會）上海展今日正式開展，宏達電（2498）以虛擬實境產品HTC VIVE參展，宏達電指出，由於去年反應良好，因此此次擴大參展，除攜手30家合作夥伴、展出約50個內容與應用外，並較去年增加9個攤位、增加約272平方公尺展出空間。

今年是MWC上海第7屆，大會主題強打「Human Element」（勢在人為），預估總計超過650家廠商參展，逾6.5萬人參觀，VR仍是展場的焦點所在。

宏達電的HTC Vive是第2年參展MWC上海，宏達電表示，此次與合作夥伴展出內容擴及遊戲、零售、教育、健康、娛樂及汽車等行業的內容與應用，其中，更有一款是目前市場上首見的以「婚禮」為主題的VR標準化產品。

「婚禮」產品配合HTC Vive硬件平台，主要針對擁有婚宴業務的酒店行業客戶，而產品目標是希望所有進店諮詢的新婚客戶，能夠通過「婚禮」產品，自由地選擇酒店宴會廳的婚禮搭建。

而「婚禮」旁則是「飯店」項目，讓新人除選擇宴會廳的婚禮搭建外，更可選擇飯店房間的喜好，若選擇上海外灘高樓層房間，更可走到陽台上鳥瞰黃浦江，直視東方明珠燈塔。

現場人員指出，在通過VR交互、程序及照片級影像呈現，產品內容可填補客戶想像力的缺失，增加留客時間，並獲取客戶興趣、習慣訊息，而為婚宴銷售提供好的服務。