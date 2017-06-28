光寶高雄營運中心動土 主攻汽車電子

2017-06-28 15:07

〔記者羅倩宜／台北報導〕電子大廠光寶科技（2301）今（28日）舉行高雄營運中心一期廠房新建工程動土典禮，未來將生產LED車燈、車身控制與車用影像感測器模組等車用電子產品。集團執行長陳廣中表示，將陸續導入雲端及工業自動化等前瞻技術，協助楠梓加工區轉型升級。

光寶的高雄營運中心分為2期工程，1期總建築面積逾7.5萬平方米，為地下2層、地上10層的黃金級綠建築，預計2019年上半年落成並開始投產。動土典禮由高雄市副市長史哲、經濟部加工出口區管理處處長黃文谷、經濟發展局長曾文生與光寶集團副董事長暨總執行長陳廣中等共同破土。

陳廣中指出，光寶為配合全球客戶，提供就近便捷的合作與服務，選擇在高雄設置營運中心，並分期興建開發。一期為汽車電子事業部，二期則主攻集團新事業如雲端運算與工業自動化領域，並可望較原定期程提前入駐。

光寶表示，在高雄地區導入前瞻性的技術與產品，不僅可建立光寶新事業競爭力，也對於楠梓加工區的產業轉型升級有所助益。

光寶集團近年積極轉型，除供應傳統電子零組件，也投入5大物聯網應用，包括雲端運算、LED照明、汽車電子、生醫、工業自動化等。其中汽車電子事業部的主要產品線為定速巡航、行車電腦與LED車燈等，客戶為全球知名汽車品牌，近年己到車用電子的營運規模穩健成長。