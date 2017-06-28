三低+三少 去年北市房市超低迷

北市近期發布2016年不動產年報，竟出現建物買賣登記棟數、核發建照執照戶數及使用執照戶數均出現歷史新低量的情形。 （記者徐義平攝）

2017-06-28 14:01

〔記者徐義平／台北報導〕北市近期發布2016年不動產年報，竟出現建物買賣登記棟數、核發建照執照戶數及使用執照戶數均出現歷史新低量的情形，此外，代表房地產業者信心的不動產經紀業執業中家數、土地及房屋買氣則同步減少，業者分析，去年北市房市因高額持有稅稅負籠罩，導致房市各項數據均呈現衰退，甚至還創歷史新低。

以台北市總體市場表現來看，2016年全市建物買賣登記棟數、核發建造執照戶數、核發使用執照戶數皆為歷史新低量，另2016年全市交易量以中山區居冠，內湖區緊追在後。

至於總體市場減少的項目，受到房市交易不景氣影響，2016年台北市不動產經紀業執業中家數較2015年減少40家。同時土地交易量逐年遞減，2016年交易總金額大幅減少63.19%。住宅的交易量及總金額逐年遞減，台北市2013年至2016年實價登錄住宅交易件數分別為2萬1860件、1萬5246件及1萬3912件及1萬1386件，交易量逐年下滑2016年對比2013年已經是近乎腰斬。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2016年房市交易量創下1991年以來的新低量，觀察1990年、2001年交易量創下波段新低量後，隔年都出現一波明顯反彈，而2016年交易量也創下波段的低量，不過今年前4月的全國買賣移轉棟數已經年增約1.8萬棟，台北市前5月建物移轉棟數也年增約1800棟，交易量可望在2017年觸底回溫。

至於住宅市場的行政區表現部分，交易件數仍以中山區最多，交易件數連4年居冠，中山區交易總金額持續居高，為大同區的5倍，2016年平均交易單價下跌4.02%，大安區居冠，文山區相對親民。

車位部分統計部分，坡道平面車位大安區322萬元最高、文山區182萬元最低，機械車位大安區169萬元最高、文山區115萬元最低，坡道平面車位平均單價約為每坪房價3.6倍 ，機械車位為2.23倍。