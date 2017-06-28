台股遇逆風重挫百點 投信：萬點行情可走到第3季

受到美股那斯達克指數重挫百點的利空消息影響，台股今（28）日收盤時重挫121.51點、以10390.55點作收，成交量為1211.8億元。（圖擷取自奇摩股市）

2017-06-28 13:43

〔記者張慧雯／台北報導〕受到美股那斯達克指數重挫百點的利空消息影響，台股今（28）日開盤下跌52.89點，而龍頭股台積電（2330）、鴻海（2317）等都在盤下，就連今日除息的台塑化也大跌，收盤時大盤重挫121.51點、以10390.55點作收，成交量為1211.8億元；有趣的是，投信業者倒是異口同聲地說「估計萬點行情可走到第3季」。

施羅德投信投資長陳朝燈表示，台股行情到8月底前都還可期待，上半年由科技股一枝獨秀，但萬點行情要走得久，必須靠其他類股輪動，下半年的非電族群看好汽車零組件、運動器材和服飾及金融等。

陳朝燈認為，台股的投資板塊重組，過去2年台股投資不僅向科技業集中，更向半導體傾斜。而六大台股新價值投資板塊值得投資人留意，包括半導體代工和封測、IC設計和IP、非電子價值提升和轉型成功股、電動車和汽車電子、網路購物與網路內容和消費升級股、工業4.0及機器人。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏則說，進一步觀察台股股價評價與整體國際股市相比並不高，股價淨值比（PB Ratio）僅約略接近10年平均，而本益比（PE Ratio）甚至仍低於10年長期平均，顯示台股價值尚未過熱，且仍有成長空間可期。

周俊宏分析，接下來進入除權息旺季，指數上較具壓抑效果，但台股第2季企業獲利普遍不錯，且央行政策利率連4凍，目前實質利率負0.005個百分點，可望為台股帶來高殖利率誘因，台股指數可望以時間換取空間，持續在萬點之上高檔整理，市場對台股抱以樂觀態度，預料第3季萬點行情仍有撐。