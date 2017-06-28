房價何時落底？ 逾4成民眾認為要等到2019年

中信房屋發布第二季宅指數記者會，中信房屋董事長鄭余正全（中）認為下半年房價可落底，但超過4成的受訪民眾則認為可能要等到2019年之後。（記者徐義平攝）

2017-06-28 13:34

〔記者徐義平／台北報導〕即便此波股市上萬點，不過，民眾感受似乎不深，甚至第二季整體經濟感受還全面轉負。根據房仲業者今發布的宅指數報告，第二季購屋意願指數下滑3.56%，而且超過4成的受訪民眾認為此波房價要落底可能要等到2019年之後。

根據中信房屋發布的第二季宅指數報告，本季整體經濟六大調查項目，包括房價、物價、景氣、理財、經濟感受綜合指數以及家中經濟均全面衰退，呈現負向發展，另本季購屋意願還衰退3.56%。

不過，該房仲針對旗下加盟店調查第二季看屋組數以及斡旋組數均較第1季大幅成長5成，但成交量卻沒有明顯增加，業者分析主要關鍵在於價格。該報告指出，第二季屋主售屋開價普遍往上墊高，尤其是以實價加2成，甚至2成以上增加的幅度最明顯，本季約48%，相較上季約43.3%，增加4.7%，反觀以實價及實價加1成開價的比率則略為減少，第2季約49%，相較第1季約51.7%，減少約2.7%。

賣方開價往上墊 買方出價往下砍 成交量催不出來

對照買方出價意願，第2季以實價及實價打9折的比率較高，約42%，不過，仍較第1季約46.6%，減少約4.6%，反觀以實價8折出價的比率，第2季有增加的趨勢，約38%，相較第1季約33.1%，增加約4.9%。

至於，民眾最關心的房價何時會落底，根據該指數報告，約43%的加盟業者認為今年下半年房價便可落底，39%的比率認為明年才會落底，但是高達42.1%的受訪民眾則認為2019年以後房價才有可能落底，認為下半年房價便會落底的受訪民眾，比率約2成。