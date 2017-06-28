辜家第4代辜公怡：台泥國際香港下市第一關過了

2017-06-28 12:02

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）轉投資的台泥國際私有化昨日通過投審會通過，台泥辜家第4代、台泥國際總經理辜公怡今天首度以專案負責人身分現身股東會。

辜公怡表示，台泥國際私有化計畫送投審會審查，昨天已順利通過，第一關過了，接下來要完成在香港私有化下市的計畫，還要證交所、證期局同意。

同時向香港聯交所、註冊地開曼群島法院提出申請，希望能很快有新的進展，若一切順利，最快8月可完成，屆時台泥財報將百分之百反映中國營運貢獻。

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