比特幣挖礦熱到爆 技嘉顯卡放量價揚

2017-06-28 11:51

〔記者陳柔蓁／台北報導〕比特幣挖礦熱潮持續增溫，高階顯卡非常短缺，從第二季開始漲價，但上游顯卡晶片廠評估這是短期熱潮不願放量增產，因此技嘉（2376）上半年得以維持最大出貨量800片左右、產品均價漲幅一成；展望第三季旺季將至、匯率逐漸穩定，公司對下半年業績抱持審慎樂觀態度。

台灣第二大主機板廠技嘉昨（27）日舉辦法說會，上半年因東歐、俄國客戶拉貨，而這些客戶要求在裸機內裝進CPU、DRAM等元件，因此伺服器對營收貢獻幅度跳增，公司保守預期六月起伺服器部分拉貨速度放緩，第三季進入旺季，將由主機板和電競筆電接棒，而行動化需求有利筆電增溫。

技嘉第一季有1.4億匯損，係因收款幣別有人民幣與美元兩種，人民必須先換成美元、美元再轉換成台幣認列進財報，因此被剝兩層皮，隨著匯率走穩，技嘉力拼下半年匯率穩定能夠沖銷匯損。

在對營收貢獻度近半的主機板部分，英特爾年初推出Purley平台因與上一代相容性高，未能有效帶起換機潮，而AMD態度積極，令英特爾Coffeelake可能提早面市，搭載新平台的CPU可望在年底帶動換機潮。

技嘉即將推出超高階電競主機板AORUS X299，搶攻小量價高的金字塔頂端市場，預期成熟的北美、歐洲、泛亞太地區採購動能較強。技嘉投資台灣聲遠光學公司，籌劃切入VI（視覺辨識），等待智能化趨勢成熟，就能由PC端整合智能端。